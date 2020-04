Exército diz que revogou portarias das armas por pressão do governo e das redes sociais

(foto: Sérgio Lima/AFP) Exército admitiu ao Ministério Público Federal que revogou três interferência do presidente Jair Bolsonaro em atos exclusivos dos militares para atender grupos armamentistas que operam nas redes sociais. O Comando Logístico doadmitiu aoquetrês portarias de controle de armas e munições para atender a "administração pública e as mídias sociais". A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, braço do MPF, investiga uma possívelem atos exclusivos dos militares para atender grupos armamentistas que operam nas redes sociais.









A procuradora Deborah Duprat ainda considerou insuficientes as explicações e cobrou os nomes dos setores da sociedade que levantaram os questionamentos.





Em outro trecho de seu ofício, o general argumentou que a revogação das normas 46, 60 e 61 buscou aprimorar “pontos” de difícil compreensão pelo público. As explicações também não convenceram a procuradora. “A afirmação, no entanto, não conta com indicação de quais seriam esses pontos e, especialmente, sua importância estrutural para fundamentar a revogação integral dos três atos normativos”, avaliou Deborah Duprat.





O caso da suposta interferência de Bolsonaro em atos do Exército foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo na última segunda-feira. Em suas investigações, a procuradoria aponta pelo menos quatro atos “infraconstitucionais”, editados pela Força, desde janeiro de 2020. Dentre esses atos está a revogação de três portarias, que, segundo especialistas, dificultavam acesso do crime organizado a armas e munições desviadas de quartéis.





Uma outra investigação corre no âmbito da Procuradoria do MPF em Brasília. O Comando Logístico do Exército encaminhou nesta terça-feira, 28, à PFDC, resposta aos questionamentos feitos pelo órgão quanto à revogação de normas que estabeleciam o rastreamento de armas e munições no Brasil.