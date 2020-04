No Rio, grupo pequeno desobedece decretos e protesta contra Maia e Witzel

Um grupo de dezenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro desobedeceu decretos do Estado e do município do Rio para protestar na manhã deste domingo, 26. Os manifestantes - a maioria sem máscaras - se aglomeraram na porta do prédio em que mora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O deputado, no entanto, está em Brasília.



A obrigação do uso de máscara foi determinada por decreto do prefeito Marcelo Crivella, aliado de Bolsonaro, há oito dias. Outra desobediência dos participantes do ato se deu no âmbito estadual, já que eles foram à areia da praia de São Conrado, zona sul da capital fluminense, e estenderam uma faixa com os dizeres Maia na cadeia. Decreto do governador Wilson Witzel proíbe a permanência nas praias do Estado.



Witzel, inclusive, também foi alvo da manifestação. Ele é um dos governadores mais atacados pelo presidente e seus apoiadores. No Twitter, bolsonaristas que estavam na orla nesta manhã publicaram mensagens com as hashtags #ForaMaia e #ForaWitzel.



Os manifestantes criticam as medidas de isolamento social impostas durante a pandemia do coronavírus. Em um vídeo, um jovem sem máscara diz que Maia precisa "ouvir o povo", que "quer voltar a trabalhar".



Em outra publicação, um homem - este munido de máscara com as cores da bandeira do Brasil - afirma que está "tocando o terror" na porta do prédio do deputado.



No Twitter, a hashtag #MaiaTemQueSair está entre os assuntos mais comentados do Brasil. Por volta de 13h30, cerca de 420 mil postagens com a frase já haviam sido feitas.



Procurada, a Polícia Militar informou que equipes do 23º Batalhão (Leblon) "acompanham uma aglomeração de pessoas" que acontece em São Conrado. "A via foi fechada no local, e o ato segue de forma pacífica até o momento."