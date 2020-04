BH tem panelaços durante pronunciamento de Bolsonaro; veja

Panelaço em BH durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (foto: Alexandre Guzanche/ EM/D.A. Press) Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a ser alvo de panelaço em Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira (24), durante pronunciamento transmitido em rede nacional. Nos bairos Sagrada Família, Funcionários, Buritis, Ouro Preto, Cruzeiro, Cidade Nova, Castelo, São Lucas e outros vários moradores chegaram em suas janelas para protestar. Foram ouvidos gritos de ‘Fora Bolsonaro’. O presidente(sem partido) voltou a ser alvo deem Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira (24), durante pronunciamento transmitido em rede nacional. Nos bairos Sagrada Família, Funcionários, Buritis, Ouro Preto, Cruzeiro, Cidade Nova, Castelo, São Lucas e outros vários moradores chegaram em suas janelas para protestar. Foram ouvidos gritos de ‘Fora Bolsonaro’.





No Bairro Liberdade, na Região da Pampulha, foi possível escutar gritos e até foguetes contra Bolsonaro. Na Avenida Antônio Carlos, alguns carros fizeram buzinaço.

'Panelaço' no Bairro Cruzeiro neste momento, Região Centro-Sul de BH pic.twitter.com/RZ0yT1U09S %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 24, 2020

No pronunciamento desta tarde, Bolsonaro falou sobre a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, anunciada pelo próprio ex-ministro na manhã dessa sexta-feira. Moro anunciou a sua saída do ministério após Bolsonaro indicar que faria alterações na diretoria-geral da Polícia Federal, trocando Maurício Valeixo, indicado para o posto pelo agora ex-ministro.

'Panelaço' no Bairro Funcionários neste momento em protesto ao pronunciamento do presidente Bolsonaro pic.twitter.com/rlGgqBbRow %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 24, 2020

O presidente afirmou que “Moro sabia da vontade de Valeixo de deixar a Polícia Federal” e que o ex-ministro pediu para ser indicado para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Linda vista do bairro Ouro Preto em BH, ao som de panelaço durante o pronunciamento do PR. #ForaBolsonaro #ForaBolsonaroUrgente pic.twitter.com/HEy6JyvLeg %u2014 Luis Henrique Franco (@luisfrancophd) April 24, 2020

Confira outros vídeos do panelaço na capital mineira:

'Panelaço' agora no Bairro Sagrada Família em protesto ao pronunciamento de Jair Bolsonaro pic.twitter.com/OXpQjjLJMW — Estado de Minas (@em_com) April 24, 2020

E vamos de panelaço #ForaBolsonaro em BH!

EU AVISEI!

Já chega desse DESGOVERNO!#AcabouBolsonaro pic.twitter.com/WlNO9Ui2nu — Gleizer Schroder (@itsgleizer) April 24, 2020



Panelaços organizados

Na nota, o movimento disse que "Moro revelou fatos gravíssimos sobre tentativas de interferência política do presidente na Polícia Federal, que é órgão de Estado e não de governo; o fato demanda investigação imediata de eventual crime de responsabilidade", o que poderia culminar em impeachment de Bolsonaro.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa





Após a demissão do ex-ministro, organizadores dos movimentos “Vem Pra Rua” e Movimento Brasil Livre (MBL) convocaram nas redes sociais seus integrantes e apoiadores para protestarem contra Bolsonaro.O MBL, que apoiou a eleição de Bolsonaro, já havia rompido com o governo, enquanto o Vem Pra Rua vinha adotando postura mais moderada. Agora, noentanto, o Vem Pra Rua, que tem bolsonaristas como a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) entre seus integrantes, emitiu até uma nota de repúdio ao presidente.