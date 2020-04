Ministro da Saúde diz que 'Brasil é um dos países que melhor performa em relação à COVID-19'

Nelson Teich concedeu, nesta quarta-feira, sua primeira entrevista coletiva como ministro da Saúde e afirmou que o Brasil é um dos países que melhor performa em relação à COVID-19, considerando os óbitos por habitante.

“O Brasil hoje é um dos países que melhor performa em relação à COVID-19. Se você analisar mortos por milhão de pessoas, o número doé de. A Alemanha tem 15, a Itália tem 135, a Espanha tem 255, Reino Unido, 90 e os Estados Unidos, 29. O nosso número é um dos melhores”, disse o novo chefe da pasta em entrevista no Palácio do Planalto, em Brasília.De acordo com levantamento realizado no início do mês de abril, o Brasil tinha a 8ª maior taxa de letalidade no mundo . O número, por si só preocupante, pode estar. Isso porque nosso país é um dos que menos tem realizado testes por habitante, aumentando a subnotificação de casos confirmados e também de óbitos.