Bairros de São Paulo e Rio têm panelaços com demissão de Mandetta

Bairros das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro registraram panelaços na tarde desta quinta-feira, 16, após a confirmação da demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.



Em São Paulo, as manifestações foram ouvidas em Perdizes, Brooklin, Santa Cecília, Vila Buarque e Bela Vista.



No Rio de Janeiro, um intenso panelaço, acompanhado de muitos gritos de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, foram registrados na zona sul.



Os protestos foram ouvidos em Copacabana, Botafogo, Cosme Velho, Flamengo, Glória, Laranjeiras e Santa Teresa. Entre os xingamentos, houve quem chamou o presidente de "genocida". Alguns poucos manifestantes gritaram em apoio a Bolsonaro.