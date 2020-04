Vereadores de BH apresentam projeto que pode até dobrar auxílio a informais e vulneráveis

Câmara Municipal de Belo HOrizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Belo Horizonte apresentou, nesta terça-feira, um Projeto de Lei que autoriza a Prefeitura complementar em até R$600 a



Como o valor pago pela União já é de R$600, a quantia recebida pelos belorizontinos pode até dobrar, chegando a R$1.200. Segundo o texto do projeto, os recursos para complementação do auxílio viriam de “conta de dotação orçamentária, pela abertura de créditos suplementares para enfrentamento da pandemia”.



A proposição, de autoria dos parlamentares Arnaldo Godoy (PT), Bella Gonçalves (PSOL), Cida Falabella (PSOL), Edmar Branco (PSB), Gilson Reis (PCdoB) e Pedro Patrus (PT), busca “reduzir os efeitos socioeconômicos decorrentes das ações de enfrentamento da pandemia da COVID-19, decorrente da situação de emergência em saúde pública”.



Um grupo de vereadores deapresentou, nesta terça-feira, umque autoriza a Prefeitura renda básica emergencial paga pelo governo federal a pessoas em situação de vulnerabilidade social e trabalhadores informais.Como o valor pago pela União já é de R$600, a quantia recebida pelos belorizontinos pode até dobrar, chegando a. Segundo o texto do projeto, ospara complementação do auxílio viriam de “conta de dotação orçamentária, pela abertura de créditos suplementares para enfrentamento da pandemia”.A proposição, de autoria dos parlamentares(PT),(PSOL),(PSOL),(PSB),(PCdoB) e(PT), busca “reduzir os efeitos socioeconômicos decorrentes das ações de enfrentamento da pandemia da COVID-19, decorrente da situação de emergência em saúde pública”.

Segundo o texto do projeto, o Executivo municipal poderia, também, alterar contratos e convênios firmados com cooperativas, grupos de catadores de recicláveis e empreendedores da economia popular (dos segmentos de artesanato, confecção, cosméticos e alimentos) para garantir a geração de renda a esses grupos.





Além dos trabalhadores informais e pessoas mais vulneráveis, a proposta deve abranger, também, profissionais das áreas de arte, cultura e da economia popular solidária. Se aprovado, o projeto deve beneficiar catadores de materiais recicláveis, agricultores urbanos, lavadores credenciados de, ambulantes e artesãos.

Tramitação de projetos na Câmara





As atividades foram suspensas em 17 de março, após o vereador Gabriel Azevedo (Patriota) ter sido diagnosticado com a COVID-19. Além de Gabriel, outros seis parlamentares da capital contraíram a doença : Bella Gonçalves (PSOL) Jair di Gregório (PP), Dr. Nilton (PSD), Irlan Melo (PL), Dr. Bernardo Ramos (Novo) e a presidente do Legislativo municipal, Nely Aquino (Podemos).





Os autores do projeto de lei da complementação ao auxílio apresentaram, juntamente com a proposição legislativa, um ofício à CMBH, sugerindo a criação de um processo especial de tramitação de proposições relacionadas à pandemia do coronavírus, a exemplo do que tem ocorrido na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e na Câmara dos Deputados.





A Câmara já tem funcionado para a realização de reuniões especiais . Por deliberação da Mesa Diretora, encontros relacionadas ao enfrentamento e impactos da COVID-19 poderão ser realizadas na Casa durante a pandemia. A primeira ocorreu no dia 9 de março, com participação do secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, e membro da Comissão de Saúde e Saneamento.