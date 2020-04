Em meio a isolamento social, Bolsonaro visita padaria na Asa Norte, em Brasília

(foto: Twitter/Reprodução) Enquanto as autoridades de saúde recomendam que as pessoas fiquem em casa pelo maior tempo possível, o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu mais uma vez passear por Brasília. No final da tarde desta quinta-feira (9), ele foi a uma padaria na Quadra 302 da Asa Norte. Durante a visita algumas pessoas bateram panelas pelas janelas dos prédios e criticaram a presença do chefe de Estado no local.





De acordo com uma funcionária da padaria Pão Dourado, o chefe do Executivo tomou refrigerante, comeu um pão do tipo "Sonho" e conversou com clientes e funcionários. A visita dele não era esperado, e em decorrência da presença do presidente, houve aglomeração de pessoas no local.