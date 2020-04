Doria anuncia Mario Sarrubbo como novo procurador-geral de Justiça de SP

O governador de São Paulo, João Doria, confirmou na manhã desta segunda-feira, 6, pelo Twitter, o nome do procurador Mario Sarrubbo como o novo procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo para o mandato dos próximos 2 anos. Na noite de domingo, Doria se reuniu com os dois indicados, Sarrubbo e Antonio Carlos da Ponte, e comunicou sua decisão, dizendo que foi uma conversa franca e sincera.



"Isso significa prestigiar o Ministério Público e garantir a sua autonomia", disse o governador ,destacando que antes de anunciar qualquer decisão pelas redes sociais, se reuniu com os dois candidatos ao cargo e tomou a sua decisão. "Isso significa prestigiar o Ministério Público e garantir a sua autonomia", afirmou o governador.