Mais da metade dos brasileiros é contra a renúncia de Bolsonaro durante pandemia

59% dos brasileiros são contra uma possível renúncia de Bolsonaro ante a pandemia de coronavírus. (foto: Isac Nóbrega/PR)

Um levantamento do, divulgado neste domingo, 5, mostra quesãoumado presidente(sem partido) em meio ao combate à. Outrossão. Por outro lado, 4% dos entrevistados não soube opinar. A saída do chefe do Executivo tem sido pedida por líderes da oposição.





Para apenasdos entrevistados, asanitária é avaliada de forma(boa ou ótima). Embora o enfrentamento à doença tenha sido bem avaliada por apenas um terço dos cidadãos, aacredita que otemdeo País. Segundo o levantamento,entendem quecontinua com cdisseram que nãoe 4% afirmaram que não sabem. Nessa questão, a avaliação positiva é maior que a média entre empresários (65%) e entre moradores da região Sul (62%).

A pesquisa trouxe que a renúncia de Bolsonaro tem maior apoio entre os jovens (44%), mulheres (42%), os que têm até o ensino fundamental (40%) e, também, dentro da parcela da população com renda acima de 10 salários mínimos (39%).



O Datafolha ouviu 1.511 pessoas por telefone entre os dias 1 e 3 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.