Morre o deputado federal Luiz Flávio Gomes

O Deputado estava afastado da Câmara há seis meses, quando começou o tratamento (foto: Reprodução/ Twitter )

O jurista e deputado federalmorreu, nesta quarta-feira, aos 62 anos, em São Paulo, vítima da. O político lutava contra a doença há seis meses, quando se afastou dapara receber tratamento.O quadro de saúde piorou nos últimos dias, apesar do transplante de em janeiro deste ano, conforme informou o, ondeestava internado. Seguindo ordens do órgãos de Saúde para evitar aglomerações, o deputado não será velado e corpo vai ser cremado.ficou conhecido pela fundação da escola, pioneira no Brasil em ensino telepresencial. Atualmente, a escola faz parte da rede de ensino Anhanguera.O jurista e deputado federal formou-se pela Faculdade de Direito de Araçatuba (SP) em 1979. Também estudou nas Universidades de São Paulo (USP) e na Complutense de Madri, Espanha, onde concluiu seu doutorado em Direito Penal. Na carreira jurídica, atuou como agente de polícia, delegado, promotor de Justiça, juiz de direito e advogado.O PSB, partido de LFG, cnome pelo qual o deputado ficou conhecido, comunicou o falecimento do deputado com um comunicado em seu site. O presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, lamentou a perda. "Lamento profundamente a perda do deputado Luiz Flávio que, embora novato, se revelou um grande quadro político e parlamentar, além de um figura de extraordinário valor humano."Líderes políticos de diversos partidos também lamentaram a morte do deputado federal. O ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), foi um dos que escreveu em homenagem à morte do companheiro de partido. "Hoje perdemos um amigo valente! Obstinado e inteligente! Estreou tarde na política, mas sempre com sucesso!."O senador Álvaro Dias (Podemos-PR) foi outro a lamentar. "Luiz Flávio Gomes lutava contra a leucemia há 6 meses. Em janeiro fez transplante de medula óssea e recuperava-se bem, mas passou mal ontem", escreveu o ex-presidenciável.*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais