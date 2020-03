Em vídeo, Tasso Jereissati diz que Bolsonaro age de forma errática e beligerante

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) repudiou nesta quarta-feira, 25, as declarações do presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento feito ontem em rede nacional para falar sobre a pandemia do novo coronavírus. Tasso classificou como "errático" o comportamento do presidente de minimizar os efeitos da covid-19. Para o parlamentar, Bolsonaro está "sempre retornando a uma atitude beligerante".



Em vídeo divulgado nas redes sociais, Tasso disse que é "irresponsável" orientar a população de forma diferente ao que tem sido dito pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras entidades da saúde pelo isolamento social da população durante a pandemia da covid-19.



"Não existe nenhuma outra teoria na prática ou na vivência, experimentada ou ditada por alguma pesquisa científica, que diga que está na hora de qualquer flexibilização", afirmou Jereissati.



"As consequências econômicas são grandes, sim. Agora, essas consequências são menores e mais passageiras e passíveis de ser reorganizadas na frente, com muito sacrifício e luta, do que a morte. Estamos falando da possibilidade de morte de milhares de brasileiros", declarou.



O senador disse, ainda, que a sociedade não deve seguir as orientações do presidente para retornar à normalidade. "Venho ao extremo de dizer que qualquer coisa no sentido oposto, mesmo que venha do presidente, não deve ser levada a sério. O que deve ser levado a sério são as orientações das autoridades sanitárias."



Ele também defendeu que é urgente garantir medidas de amparo para a parcela da população que tem trabalho informal e não tem acesso a benefícios sociais.