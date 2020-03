Eike Batista fecha delação de R$800 milhões; dinheiro ajudará no combate ao coronavírus

Eike Batista foi condenado a 8 anos e 7 meses de prisão (foto: Reginaldo Pimenta/Raw Image/Estadão Conteúdo)

O empresárioassinou, nesta segunda-feira, um acordo deque prevê que o pagamento de multa depelos crimes praticados. O montante será destinado ao Ministério da Saúde e deve ser gasto, prioritariamente, no combate ao novo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalisa Lauro Jardim, de O Globo.

Do valor a ser desembolsado por Eike,serão pagos, a partir da homologação do acordo pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O restante deve ser parcelado em quatro anos.



O conteúdo da delação de Eike Batista deve ser mantido em sigilo e enviado ao STF, porque cita autoridades com prerrogativa de foro especial.



O procuradoria-geral da república, Augusto Aras, também quer renegociar os termos da delação firmada por executivos da JBS em 2017 e destinar valores pagos por eles à saúde.



Em setembro do ano passado, Eike Batista foi condenado a 8 anos e 7 meses de prisão, e a pagar multa de R$ 82,829 milhões, por usar informações privilegiadas e por manipulação de mercado nas negociações com ativos da OSX, empresa dona do estaleiro e do Porto de Açu, no antigo grupo EBX.