Juíza libera investigação contra Flávio Bolsonaro

(foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta segunda-feira (23) que o senador Flávio Bolsonaro (sem partido) continuará sendo investigado pelo Ministério Público estadual por crimes que teria praticado durante o mandato como deputado estadual. A advogada do senador, Luciana Pires, disse que não iria se manifestar sobre a decisão.





Segundo a investigação, alguns funcionários do senador eram fantasmas. Eles constavam da folha de pagamento, mas não apareciam para trabalhar. Parte do salário, de acordo com a investigação, era devolvido ao gabinete do parlamentar.





O Ministério Público afirma que o dinheiro era "lavado" com aplicação em uma loja de chocolates no Rio de Janeiro da qual Flávio é sócio.

A decisão é da desembargadora Suimei Cavalieri, da 3ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro, que havia suspendido a investigação em 11 de março. Ela seguiu decisão do do Supremo Tribunal Federal (STF) e entende ainda que não cabe ao senador o foro, já que os supostos crimes ocorreram quando ele exercia o cargo de deputado estadual.

Entenda:

O Ministério Público afirma que Flávio Bolsonaro é a cabeça de um esquema de organização criminosa que atuou no gabinete durante seu mandato na Assembleia Legislativa (Alerj). A estimativa é que cerca de R$ 2,3 milhões tenham sido movimentados no esquema de "rachadinha".



O filho do presidente nega todas as acusações e diz ser vítima de perseguição.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta