Bolsonaro sobre reuniões com governadores: 'cooperação e entendimento' imperaram

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, que a "cooperação" e o "entendimento" foram as palavras que imperaram nas reuniões com governadores do Norte e Nordeste. A declaração, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, aconteceu após presidente participar de videoconferência com governadores da região.



Durante a tarde, o presidente anunciou um pacote de R$ 85 bilhões para ajudar Estados e municípios no combate a pandemia do novo coronavírus. A medida aconteceu após uma série de críticas do chefe do Executivo a ações estabelecidas por alguns governadores. Nesta tarde, no entanto, o presidente afirmou que os pleitos dos Estados "eram justos".



"Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus. Bem como, também sabemos que o efeito colateral que pode ser o desemprego pode ser combatido. Partindo dessa premissa, foram duas reuniões excepcionais onde anunciamos respostas às cartas dos governadores e de associações representativas", disse.



O presidente afirmou que os governadores se mostraram "bastante satisfeitos" com as respostas do governo e que amanhã irá se reunir com representantes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Bolsonaro também fez um apelo à Câmara dos Deputados para que olhem para as propostas do governo que tramitam na Casa. "Todos nós devemos sair fortalecidos e com sensação de dever cumprido ao final dessa batalha", disse.