Presidente da Apex disse que está assintomático e manterá isolamento em casa

O presidente da Agência Brasileira de Promoção à Exportação (Apex), Almirante Sérgio Segovia, teve teste positivo para o novo coronavírus. Segovia confirmou a informação ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, e disse que está assintomático e em isolamento domiciliar. Segovia é o 18º integrante da comitiva que viajou com o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos a contrair o vírus - os ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também tiveram resultado positivo.



O almirante havia feito um primeiro teste na semana passada, que deu negativo, mas o

segundo deu resultado positivo. Segovia disse que, com a confirmação do seu diagnóstico, colocou toda a agência em trabalho domiciliar. "Já tínhamos colocado 50% dos trabalhadores em casa, agora colocamos todos pelo menos até abril", disse. "Mas me sinto ótimo, corri 10 quilômetros esta manhã, antes de saber o resultado", completou.