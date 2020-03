Governo anuncia repatriação de mais de 200 brasileiros que estão no Marrocos

O governo federal anunciou nesta quinta-feira, dia 19, que 203 brasileiros retidos no Marrocos serão repatriados em um voo fretado. Segundo o Ministério do Turismo, a Record TV vai custear a aeronave fretada junto à Latam porque tinha que remover uma equipe de 73 funcionários, que participavam da gravação de uma telenovela no país.



O governo ainda negocia com as companhias aéreas TAP e a Azul a retirada de mais de 800 brasileiros de Portugal. A primeira operação de resgate será no Peru, prevista para esta sexta-feira, dia 20.



Os turistas e funcionários da TV em Marrocos devem chegar ao Brasil até domingo. A data da decolagem ainda não foi confirmada.



"Nosso compromisso é em trazer de volta ao País os milhares de brasileiros que estão em outros países, muitos a turismo, e que nesse momento precisam do apoio do governo federal. Tenho convicção de que seremos bem-sucedidos nesta valorosa missão", disse o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, em nota divulgada pela pasta.



Peru



Com mobilização de autoridades dos ministérios do Turismo, das Relações Exteriores e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o governo conseguiu autorização para a primeira operação de repatriação, que começará nesta sexta-feira, dia 20, no Peru.



Os dois primeiros voos da Latam e da Gol devem levar 704 peruanos a Lima e retornar com 622 brasileiros retidos no país andino.



Segundo dados recebidos pelo Itamaraty, a imigração peruana contabiliza 3.770 turistas brasileiros no país, principalmente em Lima e Cusco.