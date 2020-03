Bolsonaro: 'Em nenhum momento usei a palavra para falar contra Congresso ou STF'

(foto: Marcos Corrêa/Presidência da República)

O presidenteafirmou que em nenhum momento usou a palavra para "falar contra oou contra o" nos últimos. "Pelo contrário, se tiver que falar um dia em público, falarei da importância dessas duas instituições na democracia", completou.agradeceu aos chefes dospela união para combater a crise causada pelo novo coronavírus. "Juntos buscamos uma solução para esse problema que passa a ser problema de todos nós, a saúde da família brasileira", disse.No último domingo, 16, o presidente participou de um ato a favor do seu governo e com críticas aoe aoem, apesar das recomendações para evitar aglomerações e contato entre as pessoas. "Em qualquer momento que precisar, estarei na linha de frente com meu povo", afirmou.