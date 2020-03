Deputado positivo para coronavírus esteve com Damares e Marcos Pontes

O deputado Daniel Freitas (PSL-SC), que divulgou nesta terça-feira, 17, ter feito um teste com resultado positivo para coronavírus, esteve reunido com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e o ministro de Ciências e Tecnologia, Marcos Pontes, para cumprimentá-los por seus aniversários, no dia seguinte de sua volta ao Brasil. Freitas acompanhou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos.



Segundo a assessoria do deputados, Freitas avisou ambos que seu resultado havia dado positivo. Também informou à Presidência da República e à Câmara.



Freitas é o 15º integrante da comitiva com a doença. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, (Fiemg), Flavio Roscoe, também teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus confirmado, segundo informações da entidade divulgada nesta terça.



Um segundo teste realizado por Freitas para coronavírus deu positivo, segundo o parlamentar, nesta terça-feira. Freitas acompanhou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Na última quinta-feira,12, Freitas informou que havia realizado o exame mesmo não apresentando nenhum sintoma e o resultado foi negativo.