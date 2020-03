Doria chega para enterro de Gustavo Bebianno

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chegar por volta das 17h a Teresópolis, na região serrana do Rio, para o enterro do ex-ministro Gustavo Bebianno, que morreu de enfarte na madrugada deste Sábado (14). Doria filiou Bebianno ao PSDB em dezembro do ano passado e era um dos maiores entusiastas da candidatura do ex-ministro à Prefeitura do Rio.



Na chegada ao velório, Doria não falou com a imprensa. Mais cedo, o governador manifestou, através de suas redes sociais, pesar pela morte de Bebianno. "Com profundo pesar recebi a notícia da morte de Gustavo Bebianno. Seu falecimento surpreende a todos. O Rio perde, o Brasil perde. Bebianno tinha grande entusiasmo pela vida e em trabalhar por um País melhor. Meus sentimentos aos familiares e amigos nesse momento de dor".