Doria: Bebianno tinha grande entusiasmo pela vida e em trabalhar pelo País

O governador João Doria (PSDB-SP) manifestou na manhã deste sábado, pelo twitter pesar pela morte do ex-ministro Gustavo Bebianno. "Com profundo pesar recebi a notícia da morte de Gustavo Bebianno. Seu falecimento surpreende a todos. O Rio perde, o Brasil perde. Bebianno tinha grande entusiasmo pela vida e em trabalhar por um País melhor. Meus sentimentos aos familiares e amigos nesse momento de dor".



Após deixar o governo, Bebianno passou uma temporada nos Estados Unidos. Na volta ao Brasil, se aproximou do governador de São Paulo para quem vinha prestando consultoria. Filiado ao PSDB, ele confirmou sua pré-candidatura a prefeitura do Rio no início do mês.