Imprensa estrangeira repercute notícia de que Wajngarten está com coronavírus

A imprensa estrangeira repercute a notícia de que o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com coronavírus. Há destaque, sobretudo, para o fato de que o funcionário do Planalto esteve em recente contato direto com o presidente americano, Donald Trump.



O New York Times destaca que Wajngarten postou em suas redes sociais uma foto "ombro a ombro" com Trump. O registro também foi ressaltado pelo inglês The Guardian, que observa que o próprio presidente Bolsonaro está sendo monitorado por seu contato próximo com o secretário de Comunicação da Presidência.



"Funcionário brasileiro que posou para foto com Trump testa positivo para coronavírus", informa o site americano CNBC.