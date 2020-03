Em evento do Dia da Mulher no Planalto, Regina Duarte fala de feminismo

, Regina Duarte, participou na tarde desta sexta-feira (6) da solenidade do Dia da Mulher no Palácio do Planalto. Durante o discurso, a atriz relembrou um de seus principais papéis vividos na televisão, na pele de Chiquinha Gonzaga.

“Me lembro agora várias personagens que já interpretei que são muito representativas e que me acrescentaram muito como mulher. Gostaria de destacar Chiquinha Gonzaga, que foi uma pioneira, eu considero, do feminismo, mantendo toda a sua feminilidade, uma mulher de cultura, criadora de músicas que ficaram para sempre no nosso cancioneiro. Carnaval.a e tantos anos se apaixonou por um rapaz bem mais jovem que ela, enfrentou essa dificuldade, que naquela época era um tabu enorme para as mulheres. Quando foi morar em Portugal dizendo a todos que era filho dela porque era uma vergonha estar próxima de um rapaz tão jovem, Chiquinha então criou a Casa do Direito Autoral dos Artistas, pois para sobreviver, ela precisava dos rendimentos da sua música, que continuava sendo tocada no Brasil e pelas quais ela não recebia nada. Então ela fundou a Casa do Direito Autoral, que até hoje apoia os artistas”, explicou Regina.