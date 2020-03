Bancadas da Câmara começam a orientar votação de vetos a orçamento impositivo

As bancadas na Câmara começaram a orientar os deputados sobre a votação dos vetos presidenciais ao projeto que entregaria ao Congresso o controle sobre a destinação dos recursos das emendas parlamentares. A orientação das maiores bancadas é pela manutenção do veto e votação, na próxima semana, dos projetos encaminhados pelo Planalto com novas regras.



No momento, os parlamentares votam quatro dispositivos vetados por Bolsonaro no projeto (PLN 51/2019): o poder dos parlamentares para indicar a ordem de prioridade das emendas, o prazo de 90 dias para o Executivo garantir o pagamento das emendas indicadas pelo relator do Orçamento, o contingenciamento linear dos recursos e a previsão de punição caso o governo não faça as transferências.



Se os vetos forem mantidos na Câmara, a votação não será feita no Senado, já que não haveria mais possibilidade de derrubada. Na sequência, os parlamentares irão analisar os vetos de Bolsonaro a outros cinco dispositivos do mesmo projeto. Esses trechos proíbem o Executivo de bloquear os recursos destinados para órgãos como Embrapa e IBGE.