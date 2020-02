Problemas internos têm ligação com economia mundial, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro comemorou na manhã deste sábado, em sua conta oficial no Twitter, a alta do Índice de Confiança da Indústria (ICEI) em fevereiro, dado divulgado ontem pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). "O setor industrial volta a investir e gerar empregos", escreveu o mandatário.



O ICEI avançou pela quarta vez consecutiva neste mês e subiu 0,5 ponto, a 101,4 pontos, na série com ajuste sazonal. "Aos poucos vamos resgatando nosso país", acrescentou Bolsonaro, depois de criticar os governos do Partido dos Trabalhadores (PT).



Entre os indicadores divulgados ontem pela FGV, o Índice de Confiança de Serviços (ICS), por outro lado, caiu 1,7 ponto entre janeiro e fevereiro, para 94,4 pontos, na série com ajuste sazonal. Já o Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) subiu 2,2 pontos, em igual período, para 115,1 pontos, e se manteve na região de incerteza elevada (acima de 110 pontos).



Na publicação desta manhã, Bolsonaro também se referiu à economia global. "Nunca podemos esquecer que atrelado a todos os problemas internos atuais e históricos, existe também, uma realidade econômica mundial", escreveu o presidente.