PF diz que Lula não será enquadrado na Lei de Segurança Nacional

A PF disse já ter encaminhado um relatório da investigação à Justiça (foto: Ricardo Stuckert )

, 18, ter concluído que onão cometeu crime previsto na Lei de Segurança Nacional (LSN) na investigação a respeito de declarações públicas em que o. "Resta demonstrado a inexistência de qualquer conduta praticada, por parte do investigado, que configure crime previsto na Lei de Segurança Nacional", diz a nota oficial do departamento.O órgão subordinado ao, Sergio Moro, afirma que o ministro nãoque Lula fosse enquadrado na LSN, uma lei sancionada em 1983,"A solicitação, recebida pela PF, se restringia ao pedido de apuração de declarações que poderiam caracterizar, em tese, crime contra a honra do atual senhor presidente da República", afirmou a PF.Mais cedo, o ministério disse que Moro determinou a abertura do, previsto no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. Segundo a pasta, Lula disse que o Bolsonaro era "chefe de milícia".A PF confirmou que Lula foi interrogado na manhã desta quarta-feira, dia 19, em Brasília. Mais cedo, o órgão havia dito que