Cultura militar: Bolsonaro oferece cargo de consolação a demitidos; entenda

(foto: Wikipedia)

Ao demitir na semana passada o deputado federaldo, o presidente Jairreforçou o seu estilo de, ao dispensar um auxiliar, oferecer-lhe nova posição na estrutura pública. Para Terra, foi sinalizada a chance de ocupar uma. Antes dele, cinco dos seis colaboradores que deixaram otambém receberam propostas semelhantes como uma espécie de "".A postura, segundo pessoas próximas ao, tem origem na. Na caserna, não costuma haver. Ao dispensar os serviços de um auxiliar, o superior faz ume o transfere para outra, longe de seu convívio. Politicamente, ao recorrer a este procedimento, Bolsonaro tenta evitar que ex-integrantes do governo se tornemNo fim da tarde da quarta-feira, quando Terra entrou no gabinete no 3º andar do Planalto para ser comunicado de que seria dispensado, Bolsonaro propôs que ele assumisse o posto de embaixador no, naou na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).A oferta foi costurada pelo ministro, que substituiu o colega após ser exonerado da. Bolsonaro não se opôs à ideia, mas Terra a rejeitou. Se aceitasse o, o parlamentar deveria abrir mão dode deputado federal.

Até agora, apenas dois ex-ministros aceitaram um novo emprego em estatais. Demitido em 6 de fevereiro do Ministério do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto ganhou a presidência da DataPrev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência). Ao deixar a Secretaria-Geral da Presidência, em 2019, o general Floriano Peixoto assumiu os Correios e mantém bom trânsito no Planalto.



O primeiro a deixar o governo, em 2019, Gustavo Bebianno também recebeu oferta de trabalho em outras áreas, apesar de estar envolvido em crise com o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ). Na ocasião, Bolsonaro ofereceu a Bebianno, que coordenara sua campanha, a diretoria administrativa da Itaipu Binacional. A proposta foi feita diante de Onyx e do vice-presidente Hamilton Mourão. Diante da negativa, sondaram para as embaixadas em Portugal ou na Itália.



"Admitir e demitir é prerrogativa de qualquer governante. Fritar, atacar a imagem e a honra das pessoas, não. O presidente tem essa mania, que é muito desleal. O outro padrão de comportamento é, depois de tudo, oferecer cargos às vítimas, numa espécie de cala-boca", disse Bebianno. Exonerado após entrar na mira do grupo ligado ao guru Olavo de Carvalho, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz também teve a possibilidade de ganhar novo posto. Bolsonaro disse que ofereceu ao militar "o cargo que quisesse". Santos Cruz rejeitou. Disse que não estava em busca de emprego.



O único que não recebeu proposta de emprego após a demissão foi Ricardo Vélez Rodríguez, antecessor de Abraham Weintraub na Educação. Bolsonaro admitiu que errou entregar o ministério ao professor.