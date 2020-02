Governo da Bahia não tem 'laços de amizade' com bandidos, rebate Rui Costa

A declaração foi dada em referência às afirmações feitas mais cedo pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (foto: Divulgação/Governo da Bahia )

, disse na tarde deste sábado, 15, por meio de sua conta no Twitter, que o governo baiano "não mantém laços de amizade nem presta homenagens a bandidos nem procurados pela Justiça". Na rede social, omilícias nem bandidagem" e que policiais têm direito de salvar suas próprias vidas quando atacados,A declaração foi dada em duas postagens, em referência às afirmações feitas mais cedo pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, que apontou a "polícia da Bahia, do PT", pela morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, no(Sem Partido-RJ), filho mais velho do presidente da República, concedeu a Medalha Tiradentes, mais alta condecoração da Assembleia Legislativa, ao miliciano.