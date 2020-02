Gilmar Mendes solta homem preso por furtar R$ 29 em cervejas e pinga

Justiça de São Paulo havia condenado o autor a um ano e nove meses de prisão (foto: Elza Fiúza/Agência Brasil) Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a soltura e absolveu um homem acusado de furtar R$ 29 em bens na cidade de Mauá, em São Paulo. De acordo com o processo, foram subtraídos R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de coca cola de 290 ml, duas garrafas de cerveja de 600 ml e uma garrafa de pinga da marca 51 de um litro. O ministro, do), determinou a soltura e absolveu um homem acusado de furtarem bens na cidade de, em. De acordo com o processo, foram subtraídosem moedas, uma garrafa de coca cola de, duas garrafas de cerveja dee uma garrafa de pinga da marcade









A Defensoria Pública de São Paulo entrou com um pedido de habeas corpus, alegando "princípio da insignificância", em razão do valor dos bens. Os advogados ressaltaram ainda que o acusado devolveu os produtos e o dinheiro que havia pegado do estabelecimento. As instâncias anteriores negaram o pedido, alegando que os bens em questão não se enquadravam no princípio alegado.





Além disso, de acordo com os autos, o homem teria outras acusações anteriores. Ao analisar o caso, o ministro Gilmar Mendes entendeu que o valor irrisório não é motivação para manter alguém preso. "Ademais, não é razoável que o Direito Penal e todo o aparelho estatal movimentem-se no sentido de atribuir relevância à hipótese de furto de R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) em moedas, uma garrafa de Coca-Cola, 290 ml, duas garrafas de cerveja, 600 ml e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15", escreveu o ministro.