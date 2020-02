Bolsonaro confirma general Braga Netto na Casa Civil e Onyx no Ministério da Cidadania

Onyx, ao lado de Bolsonaro: da Casa Civil para a pasta da Cidadania (foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente, confirmou, nesta quinta-feira (13/2), pelo Twitter, adenae na pasta daBolsonaro confirmou as informações que já circulavam desde a quarta-feira: oassume a Casa Civil no lugar de, que assumirá o Ministério da Cidadania, substituindoTerra, por sua vez, deve voltar ao mandato de deputado federal. "Agradeço ao ministro Osmar Terra pelo trabalho e dedicaão ao Brasil e que terá continuidade na Câmara dos Deputados", escreveu Bolsonaro.Mais cedo, pela manhã, ao deixar o, o presidente não confirmou que faria as trocas. "Você viu alguma coisa no Diário Oficial da União?", indagou, ao ser qeustionado sobre o tema. Em seguida fez elogios ao general Braga Netto, que comandou a intervenção federal no Rio de Janeiro.“O Braga Netto eu conheço há algum tempo, me dou bem com ele, ganhou uma projeção muito grande, numa situação complicadíssima, naquela intervenção na segurança do Rio de Janeiro. É um homem cotado para qualquer coisa”, falou. Sobre Osmar Terra, disse ter uma boa relação: "Me dou muito bem com ele, sem problema nenhum, tem um bom trabalho".