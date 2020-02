STJ autoriza nomeação de Sérgio Camargo para a Fundação Palmares

(foto: Instagram/Reprodução) Superior Tribunal de Justiça (STJ) derrubou, nesta quarta-feira (12/2), liminar da Justiça Federal e autorizou a nomeação de Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Palmares. Ele, que se identifica como jornalista, provocou reações ao defender a extinção do Dia da Consciência Negra. derrubou, nesta quarta-feira (12/2), liminar da Justiça Federal e autorizou adepara a presidência da. Ele, que se identifica como, provocou reações ao defender a extinção do Dia da Consciência Negra.









No lugar de Alvim, entra a atriz Regina Duarte, que aguarda o encerramento de seu contrato com a Rede Globo para ocupar a Secretaria Especial de Cultura.

Polêmicas



No ano passado, Sérgio defendeu o fim do feriado da Consciência Negra, porque causaria “incalculáveis perdas à economia do país” e que seria uma data instituída para o "preto babaca", que é "um idiota útil para a pauta ideológica progressista". Sérgio também chamou o líder antiescravagista Zumbi dos Palmares, símbolo do movimento negro, de "falso herói".





A primeira decisão que suspendeu a nomeação, em novembro do ano passado, foi tomada pelo juiz federal substituto Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal do Ceará.





"Menciono, a título ilustrativo, declarações do senhor Sérgio Nascimento de Camargo em que se refere a Angela Davis como 'comunista e mocreia assustadora', em que diz nada ter a ver com 'a África, seus costumes e religião', que sugere medalha a 'branco que meter um preto militante na cadeia por crime de racismo', que diz que 'é preciso que Mariele morra. Só assim ela deixará de encher o saco', ou que entende que 'Se você é africano e acha que o Brasil é racista, a porta da rua é serventia da casa", escreveu o magistrado na decisão.





Ao analisar um recurso, o Tribunal Federal Regional da 5ª Região (TRF-5) manteve a suspensão de Sérgio. Agora, com a decisão do STJ, porém, ela perde o efeito.