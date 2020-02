Defesa de Paulo Maluf relata agravamento de doença em laudo enviado a juiz

(foto: Ed Alves/CB/D. A. Press)

Condenado pelo crime de lavagem de dinheiro a sete anos e nove meses de prisão, num processo que o acusa de ter desviado dinheiro da construção da avenidaquando era prefeito de, o ex-governador, apresenta um quadro médico delicado e teve complicações decorrentes de um câncer de próstata.Segundo um boletim obtido peloe assinado pelo oncologista, o ex-governador tem uma série de "comorbidades relevantes": doença arterial coronariana não obstrutiva, hipertensão arterial sistêmica, doença de refluxo gastroesofágico, pneumonias aspirativas e alteração cognitiva-motora senil.O laudo seria enviado nesta quarta-feira, 12, pela defesa deao o juiz da, que pediu o documento. O ex-governador ficou preso em regime fechado no, em, entre dezembro e abril de. Por decisão do ministro, do, o parlamentar passou para regime domiciliar.Ainda segundo o relatório médico de, que acompanha o caso,apresenta desde dezembro uma quadro de"infecção de trato respiratório de repetição, associados a sepse grave com rebaixamento do nível de consciência".ficou internado 30 dos últimos 60 dias, se locomove de cadeira de rodas e está sentindo dores frequentemente, segundo interlocutores. "Ele teve oito pneumonias até o final do ano passado", disse, o mais próximo amigo do ex-governador.Foi o ministro Luiz Edson Fachin, relator da ação penal na qual o deputado federal foi condenado por lavagem de dinheiro, quem concedeu o Habeas Corpus de ofício para que Paulo Maluf se mantenha em prisão domiciliar por razão humanitária.Há na defesa do ex-governador, porém, o temor que esse decisão possa ser revertida. O jornal O Estado de S.Paulo apurou que causou desconforto a iniciativa de auxiliares de Maluf de reativar a conta dele no Twitter. Foram duas postagens feitas no último dia 10. "Saudades da época em que se trabalhava em São Paulo, hoje só se fala mal e não trabalham. Paulo Maluf fez diversos piscinões, deixou em projeto outros vários e que infelizmente administrações posteriores não deram seguimento".Em seguida, o tuíte comentou sobre as chuvas na capital. "Vendo o caos que hoje estamos a única frase que vem na cabeça é: Que saudades do Maluf!!! #equipemaluf".Maluf foi deputado federal por quatro mandatos, governador de São Paulo entre 1979 e 1982 e prefeito de São Paulo em duas oportunidades: de 1969 a 1971 e de 1992 a 1996.