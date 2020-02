Maia: entendemos que discurso sobre empoderar parlamento era 100% verdadeiro

Maia criticou o Executivo, após Congresso e governo fecharem acordo (foto: Tomaz Silva/CB/D.A Press)

Após ofecharem um acordo sobre a votação de vetos ao, o), fez críticas ao. "Tínhamos entendido que o discurso do governo, do ministro, de empoderar o parlamento era 100% verdadeiro, é meio verdadeiro. Pra gente não tem problema, nós não estamos nessa disputa", disse.Mais cedo, o presidente do), afirmou que o acordo fechado com o governo vai "assegurar a impositividade do Orçamento" e garantir ao Congresso "o poder de deliberar sobre o orçamento público".Segundo Maia, serão devolvidos ao governo, por meio de um projeto de lei do), R$ 11 bilhões de despesas discricionárias dos ministérios.Alcolumbre teve uma reunião hoje com Maia, o, e líderes do governo no Congresso para tratar do assunto.