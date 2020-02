'Assédio institucional': servidores querem levar Guedes à Justiça e ao Conselho de Ética

(foto: Mauro Pimentel/AFP)

, pode ter de se explicar aoe àpor conta da declaração em que comparou o servidor público que reivindica aumento em época de crise econômica a um parasita ) decidiu tomar medidas judiciais contra o ministro por conta da declaração, que foi classificada pela entidade como "" e ""."Vamos fazer umana Comissão de Ética da Presidência da República e avaliamos acionar o Ministério Público para combater esse discurso ofensivo que agride os", afirma o presidente do Fonacate, Rudnei Marques, que já acionou os advogados do fórum para avaliar as medidas judiciais cabíveis neste caso. "As 32 entidades que compõem o Fórum vão assinar a representação", adianta.Rudnei Marques explicou que os servidores não vão aceitar esse tipo de tratamento. "Foi um agressão gratuita, desmedida. Um verdadeiro assédio institucional e moral aos 11 milhões de servidores públicos. Não vamos tolerar esse tipo de insulto, sobretudo vindo de um ministro que tem como função zelar pela sociedade", reclamou, dizendo que esse tipo de declaração só visa jogar a sociedade contra so