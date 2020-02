CNJ pede explicação à Justiça mineira sobre salários acima do teto constitucional

(foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press)

Resposta

O corregedor do, ministro Humberto Martins, determinou prazo de 15 dias para que a presidência do) se manifeste a respeito de pagamento depara juízes e desembargadores.O pedido do corregedor foi feito com base em reportagem do Estado de Minas , nessa segunda-feira (3), revelando que mais de 60% dospagos aos magistrados, entre janeiro e dezembro de 2019, extrapolaram o que determina a Constituição Federal.De acordo com o texto constitucional, opara servidores públicos – R$ 39.293,32, pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) – foi ignorado pelo Tribunal de TJMG no ano passado.O pagamento médio líquido (já descontados a contribuição previdenciária e o imposto de renda) paramineiros, em 2019, foi de R$ 47,4 mil, mais de R$ 8 mil acima do teto.Apenas com auxílio para moradia, saúde, alimentação, transporte e outros tipos de gratificações extras, os magistrados custaram R$ 76.117.777,27 aos cofres mineiros, uma média de R$ 3.825,59 por contracheque.O assessoria de comunicação doinformou que ainda hoje se manifestará sobre o assunto.