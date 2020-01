Ex-missionário evangélico deve assumir área de índios isolados na Funai

(foto: Gleison Miranda/Funai)

A coordenação de índios isolados dadeverá ser assumida pelo ex-missionário evangélico. Apesar de sua nomeação ainda não ser oficial, seu nome já é dado como certo para o posto.Trata-se de uma escolha polêmica e que pode comprometer completamente o trabalho de não contato que amantém em relação aos índios isolados há mais dejá foi ligado à) e atuava como missionário, evangelizando índios na região da terra indígena, no, uma das maiores terras indígenas demarcadas do país, com mais dee que concentra o maior número de registros de povos indígenas isolados em todo o mundo. A reportagem entrou em contato com, mas não obteve resposta.O governojá deu diversas sinalizações de que não concorda com a política de não contato com os povos isolados e que pretende acessar esses povos indígenas. A) é uma das áreas daque mais têm sofrido com a redução de orçamento e trocas de comando pelo governo.Em outubro do ano passado, o governo retirou do comando da área o agente indigenista da, um dos principais especialistas do órgão e que vinha liderando, nos últimos anos, todas as iniciativas de proteção a esses povos. Indigenistas e ex-coordenadores-gerais da divisão divulgaram uma carta aberta para criticar a exoneração do servidor.No início do governo Bolsonaro, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, chegou a dizer que manteria em funcionamento as atuais políticas públicas de proteção aos índios isolados e de recente contato, sem nenhum tipo de retrocesso. "Esses indígenas continuarão a ter a proteção do Estado nos moldes em que se encontra hoje. O contato com eles pode ser nocivo", declarou, na ocasião.A Funai reconhece 26 grupos considerados isolados, grupos indígenas com ausências de relações permanentes com as sociedades nacionais ou com pouca frequência de interação, seja com não-índio ou outros povos indígenas.Há ainda 21 grupos de recente contato, que mantêm relações de contato permanente ou intermitente com segmentos da sociedade nacional e que, independentemente do tempo de contato, apresentam singularidades em sua relação com a sociedade nacional e autonomia.Hoje, há ao menos 107 registros da presença de índios isolados em toda a Amazônia Legal, área que abrange nove Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos Estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.