Bolsonaro admite que não gostou de Witzel chamar Mourão de presidente

(foto: Reprodução/Facebook)

Nova Délhi - O presidenteJair Bolsonaroadmitiu que ficou irritado com o vídeo do governador do Rio de Janeiro,, conversando com o presidente em exercício, publicado no domingo (26) nas redes sociais.“Olha, pelas imagens, ele tá no seu carro e um assessor filma. Ele liga para o presidente em exercício. Eu acho que não é usual alguém fazer isso”, afirmoua jornalistas, nesta segunda-feira (27), em Nova Délhi. O presidente está em visita de Estado ao país asiático e retorna no fim da tarde para o Brasil.O chefe do Executivo demonstrou que não gostou do post do governador fluminense. “Eu não gostaria que fizessem com isso comigo. Não interessa qual seja o assunto. O que se trata por telefone tem que ser reservado”, destacou.No vídeo publicado ontem, Witzel conta que solicitou a Moirão e aoapoio para o envio de água potável para as pessoas atingidas pelas chuvas no Norte e no Nordeste do estado. “A ajuda do governo federal será fundamental para socorrer a população dessa região”, escreveu o governador.