No Twitter, Bolsonaro homenageia Gandhi e Dia da República na Índia

Em sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro postou mensagem alusiva ao líder pacifista Gandhi, em homenagem ao Dia da República neste domingo (26), data em que a Índia celebra a Constituição do país, de 1950.



"Hoje é o DIA DA REPÚBLICA na Índia", diz a mensagem na rede social, na qual foram incluídas as bandeiras de ambos os países, lado a lado, unidas pela figura de um aperto de mão.



Junto à mensagem, o post traz também a imagem de Mahatma Gandhi (1869-1948), ao lado da questão "o que destrói o ser humano?"



"Política sem princípios; prazer sem compromisso; riqueza sem trabalho; sabedoria sem caráter; negócios sem moral; ciência sem humanidade; oração sem caridade" são enumerados em tópicos abaixo da pergunta, como ensinamentos do líder pacifista, herói da independência indiana.