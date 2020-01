Decisão sobre juiz de garantias não atrapalha cronograma no CNJ, diz corregedor

(foto: Divulgação/CNJ)

O corregedor nacional de, ministro, disse nesta quinta-feira, 23, ao Estadão/Broadcast que a suspensão por tempo indeterminado do juiz de garantias não vai afetar o cronograma do grupo de trabalho do) criado para sugerir uma regulamentação do tema.Nesta quarta-feira, 22, o vice-presidente do),, decidiu derrubar uma decisão do presidente dae do, e suspendeu por tempo indefinido a vigência da medida, prevista na lei anticrime sancionada pelo presidenteNa semana passada,havia decidido prorrogar por seis meses a implantação do juiz de garantias e até fixou uma regra de transição para os processos em andamento no país.Na condição de presidente dotambém prorrogou as atividades do grupo de trabalho que está estudando o tema e vai propor uma regulamentação.De acordo com o corregedor, a liminar de, mesmo suspendendo por tempo indeterminado a criação da figura do juiz de garantias, não compromete as atividades do grupo."Todas as providências serão adotadas e no prazo determinado pelo presidente doministro, será entregue o ato normativo. A decisão do ministro, liminarmente, no exercício da presidência do, não afeta o cronograma de trabalho, pois a decisão de mérito do juiz das garantias e da constitucionalidade da lei, será apreciada e julgada pelo pleno do", disseà reportagem."A normatização da lei, junto aos órgãos do poder judiciário brasileiro é da competência do, sem qualquer interpretação da sua constitucionalidade, repito, de competência exclusiva do", observou o corregedor.