Bolsonaro diz que evitará falar com imprensa após ataques relatados pela Fenaj

Relatório mostra que 208 ataques a veículos de comunicação e jornalistas foram registrados em 2019 (foto: Sergio Lima/AFP)

O presidenteafirmou nesta quarta-feira, 22, que vai evitar falar com a imprensa após levantamento da) indicar que ele foi responsável porà categoria no ano passado. O relatório da entidade, divulgado na quinta-feira passada, mostra quea veículos de comunicação e jornalistas foram registrados no ano passado. Desses,foi responsável porAo falar com jornalistas que o aguardavam na entrada do, na manhã desta quarta,fez referência a um suposto processo contra ele da "". Onão soube informar, até o momento, de qual processo se trata."Eu quero falar com vocês, mas adiz que, quando eu falo, eu agrido vocês. Como eu sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista. Não posso agredir vocês aí. Manda tirar o processo que eu volto a conversar", disse