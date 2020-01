Bolsonaro chega ao Guarujá (SP) para dias de descanso

O presidente Jair Bolsonaro chegou na manhã desta quinta-feira, 9, na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, onde ficará em recesso até a próxima terça-feira acompanhado de sua filha Laura, de 9 anos.



O avião presidencial pousou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por volta das 10h, e na sequência o presidente seguiu em um helicóptero até o litoral paulista. O presidente de República chegou ao Guarujá às 11h30 e desembarcou dentro do Forte dos Andradas, área militar que conta com uma praia reservada e um hotel de trânsito. A segurança no local foi reforçada e o acesso é restrito.



Do lado de fora do Forte, alguns curiosos aguardaram a presença de Bolsonaro, mas não tiveram sucesso na tentativa de ver o presidente. Esta é a terceira vez que Bolsonaro escolhe Guarujá como destino para alguns dias de descanso. As outras vezes foram nos feriados de Páscoa e Proclamação da República, oportunidades em que o presidente fez contato com o público.



Mesmo em férias, Bolsonaro irá cumprir agenda no litoral nesta sexta-feira, 10. A presença do presidente foi confirmada na inauguração do Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Santos.