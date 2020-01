Em live no Facebook, Bolsonaro diz que PT está vivo e tem que morrer

Durante live, Bolsonaro alfineta o ex-presidente Lula (foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro transmitiu uma live pelo Facebook na tarde deste sábado (4/1). Da sala no Alvorada, o chefe do Executivo também participou por meio de uma ligação de vídeo do I Encontro Cearense de Apoiadores do Aliança pelo Brasil, que ocorreu no Ceará. O presidente Jair Bolsonaro transmitiu uma live pelo Facebook na tarde deste sábado (4/1). Da sala no Alvorada, o chefe do Executivo também participou por meio de uma ligação de vídeo do I Encontro Cearense de Apoiadores do Aliança pelo Brasil, que ocorreu no Ceará.





“Temos um inimigo que está vivo. Não é inimigo meu. Inimigo do Brasil. Está vivo e não pode voltar por ocasião das eleições de 2022. Por isso temos que nos preparar para enfrentar esse momento. Algumas reuniões foram feitas no Brasil, agora está sendo feita uma no Ceará”, disse Bolsonaro.