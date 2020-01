Em 2018, um único juiz foi responsável pelos processos em ao menos 19% das varas

Dados são do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (foto: Divulgação/CNJ)

Um levantamento feito pelo) sobre a estrutura doaponta que, em, em pelo menosdas varas um único juiz foi responsável pelos trabalhos na unidade.O número foi divulgado durante a primeira reunião do grupo de trabalho doque estudará a implementação da figura do juiz de garantias, prevista em lei aprovada peloe sancionada pelo presidenteno último dia 24. Na, o cálculo é de ao menosdas varas, enquanto que na Federal ele aumenta paraDe acordo com a nova legislação, um juiz deverá conduzir a investigação criminal, em relação às medidas necessárias para o andamento do caso até o recebimento da denúncia, e outro magistrado ficará com o julgamento do processo. Ou seja, seriam necessárias dois juízes.Presente da reunião, o presidente doe do), ministro, destacou que o dado é "importante", já que apontaria para um número menor do que foi divulgado recentemente. "Esse dado é importante porque é bem menor do que estava sendo divulgado", disse. No último dia 25, contrário a criação do juiz de garantias, o ministro da, afirmou em sua conta noquedas comarcas funcionam com apenas um juiz."Leio na lei de criação do juiz de garantias que, nas comarcas com um juiz apenas,do total, será feito um rodízio de magistrados para resolver a necessidade de outro juiz. Para mim é um mistério o que esse rodízio significa. Tenho dúvidas se alguém sabe a resposta", escreveu o ministro.Diferente dejá apontou que é favorável a medida. Como revelou o, o presidenterecebeu aval depara sancionar a medida. Nesta sexta, 3, o ministro afirmou que a figura do juiz de garantias serve para dar "maior imparcialidade ao".afirmou também que o juiz de garantias dará "liberdade" para o magistrado que irá instruir o processo ser "mais severo" na investigação, uma vez que não estará comprometido com o julgamento do caso. "A sociedade tem que refletir sobre isso", disse. A novidade já foi questionada no), que precisará se manifestar sobre a constitucionalidade dessa figura.Na reunião desta sexta,aproveitou também para destacar que a figura do juiz de garantias já foi testada noatravés do), que funciona no, e questionou: "Vai anularde investigação judicial?"."Como já se falou, hájá existe oem. Você vai dizer que é inconstitucional o? Vai anularde investigação judicial?", disse.A pesquisa do CNJ também mostra que, na Justiça Estadual, 22% das varas tiveram dois juízes em 2018, enquanto que 59% tiveram três ou mais magistrados atuando. Na federal, foi registrado 53% das varas com dois juízes em 2018, e 26% com três ou mais.