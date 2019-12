Bolsonaro diz que aquecimento da economia mostra confiança na equipe do governo

O presidentedisse nesta quinta-feira, empelo, que a economia do país está aquecendo e que isso demonstra que há confiança na equipe do governo.O presidente citou algumas ações do Ministério da Economia e do chefe da pasta,, para parabenizar o ministro. "Perguntei para o Guedes se ano que vem vai ser a mesma 'batida', ele disse que vai e que continue assim", disse. "Batemos o recorde na Bolsa, isso é confiança", afirmou.Ele citou ainda o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e disse que vai ao Pará visitar a rodovia BR-163 em janeiro. Em relação ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, Bolsonaro afirmou que "ele está indo muito bem" e que a quantidade de críticas que o titular da pasta recebe é sinal de que vai ficar por muito tempo ainda no governo.Bolsonaro também mencionou o presidente da Câmara,a (DEM-RJ), dizendo que ele está "simpático" e é o dono da pauta da casa.