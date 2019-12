Decreto estabelece cotas para exibição de filmes nacionais em cinemas

(foto: Edesio Ferreira/EM/D. A. Press)

O governo estabeleceu cotas mínimas que cinemas de todo o país terão de cumprir para exibição de filmes de longa metragem nacionais. O decreto, assinado no diapelo presidente, impõe uma quantidade mínima de dias e de diversidade de títulos que deverá ser atingida emA cota imposta a cada empresa proprietária ou arrendatária de salas será calculada de acordo com o número de telas, conforme normas que serão expedidas pela).Pelo decreto, a empresa que tiver uma única tela de cinema, por exemplo, terá de garantir a exibição mínima de ao menosdecom longa metragem nacional em sua programação e um mínimo de três títulos diferentes.As exigências crescem conforme o tamanho da empresa. Um complexo que detenha entre, por exemplo, terá de garantir pelo menosde exibição de filmes nacionais durante, com pelo menosO cálculo da quantidade mínima de dias inclui a possibilidade de redução deda obrigatoriedade para cada sessão que for programada a partir das, conforme norma da