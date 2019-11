Lula chega ao sindicato dos metalúrgicos e fará discurso para militância e apoiadores

O ex-presidentechegou na tarde deste sábado ao, em, onde faráDesde a manhã, miilitantes doe dea já se concentram em grande número nos arredores do sindicato, onde o ex-presidente falará, a partir das 14h, de acordo com a entidade. Na sexta-feira, após deixar a prisão em Curitiba, o petista discursou por cerca de 15 minutos.

Centenas de pessoas estão dentro e fora da sede no ABC, aguardando a hora de ouvir Lula, que estava cumprindo pena por corrupção desde 7 de abril do ano passado.

Apoiadores do ex-presidente Lula se reúnem em frente ao prédio do sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo (foto: AFP / Nelson ALMEIDA)

Estão presentes caravanas de várias cidades de dentro e fora de São Paulo portando faixas e cartazes com dizeres da Campanhae cantando palavras de ordem como, trecho de um dos mais famosos jingles de campanha do PT, de 1989. Sobre o caminhão de som em que Lula fará seu discurso, os técnicos fazem os ajustes.Ao contrário do clima tenso, de preocupação e apreensão, permeado de atos hostis contra a imprensa, que marcou os três dias que antecederam a prisão do maior líder petista, em 2018, hoje o ambiente é de festa. Os seguidores de Lula cantam, dançam, saúdam amigos que não viam desde a última concentração no sindicato, antes de Lula ser preso.

Muitos ambulantes aproveitam o evento para fazer dinheiro e abastecem a multidão, no local desde as primeiras horas deste sábado, com bebidas e espetinhos de churrasco. O policiamento é grande. Mas os policiais também transitam com tranquilidade no local. (Com Estadão Conteúdo)