Dos dez assuntos mais comentados no Twitter, quatro são relacionados a Lula

A libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da carceragem da Polícia Federal em Curitiba mobilizou de tal forma o Twitter brasileiro que às 18h20 desta sexta-feira, 8, quatro das dez expressões mais publicadas da rede social em todo o mundo estão relacionadas ao petista, incluindo a #LulaLivreAgora, que há mais de uma hora lidera os trending topics mundiais.



Além da campanha #LulaLivreAgora, o nome "Lula da Silva" e a cidade de Curitiba acabaram no ranking dos assuntos mais publicados do Twitter. Usuários simpáticos ao ex-presidente conseguiram ainda colocar a expressão "grande dia" na lista dos trending topics, uma provocação irônica ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), que costuma celebrar com essas palavras as conquistas de seu governo.



Nas últimas horas, o nome de Lula esteve presente em mais de 1,3 milhão de postagens no Twitter, maior volume do mundo.