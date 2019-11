Roberto Alvim, que atacou Fernanda Montenegro, é nomeado novo secretário de Cultura

(foto: AFP / NELSO)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou nesta quinta-feira, 7, Roberto Rego Pinheiro Alvim para o cargo de secretário especial da Cultura. O jornal O Estado de S. Paulo antecipou na última sexta-feira, 1º de novembro, que Alvim era cotado ao cargo.Alvim atuava como diretor do Centro de Artes Cênicas (Ceacen) da Fundação Nacional de Artes (Funarte).No fim de setembro, Alvim atacou com ofensas a atriz Fernanda Montenegro.Em uma postagem no Facebook, chamou Montenegro de "intocável" e "mentirosa", o que provocou a reação da classe artística.A Secretaria Especial de Cultura foi transferida também nesta quinta para o Ministério do Turismo.Antes, a pasta estava no Ministério da Cidadania, pasta comandada por Osmar Terra (MDB).Alvim e Terra têm relação conturbada. O governo vinha estudando uma forma de encaixar Alvim na Cultura, sem tumultuar a relação com Terra.