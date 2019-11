Decreto presidencial traz exoneração de Santa Rosa

O Diário Oficial da União traz nesta quinta-feira, 7, o decreto com a exoneração, a pedido, do general da reserva Maynard Santa Rosa do cargo de Secretário Especial de Assuntos Estratégicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. O pedido de demissão de Santa Rosa foi confirmado na segunda-feira, 4.



Santa Rosa era o único dos secretários nomeados pelo ex-ministro Gustavo Bebianno, primeiro nome do alto escalão a deixar o governo, em fevereiro, que ainda tinha cargo.