Bolsonaro brinca que matou Odete Roitman: 'Aquele braço era meu'

Presidente acena para populares durante visita a Ceilândia (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Palácio da Alvorada, nesta sexta-feira (1º/11), o presidente Jair Bolsonaro mencionou a personagem de novela Odete Roitman para ironizar a citação de seu nome no processo que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSol-RJ) e do motorista Andreson Gomes. Na entrada para o, nesta sexta-feira (1º/11), o presidentemencionou a personagem de novelapara ironizar a citação de seu nome no processo que investiga oe do motorista Andreson Gomes.

A brincadeira do presidente se refere à morte da personagem Odete Roitman, vilã da novela Vale Tudo, nos anos 1980. O mistério sobre quem matou a personagem, vivida por Beatriz Segall, atravessou boa parte da trama e só foi desvendada no último capítulo, após o público ver apenas parte do braço e a mão do assassino segurando a arma. Ao final, descobriu-se que Leila (Cássia Kis Magro) era a autora do crime, que, na verdade, defirentemente do que disse Bolsonaro, não tinha mandante.

A informação de que um porteiro afirmou à polícia que um dos suspeitos do crime anunicou que visitaria a casa onde Bolsonaro morava no dia do assassinato foi dada pelo Jornal Nacional na última terça-feira (29/12). A própria reportagem, porém, mostrava registros segundo os quais Bolsonaro estava em Brasília no dia.

Posteriormente, a procuradora do Ministério Público Simone Sibilio, chefe do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), afirmou que o porteiro mentiu em depoimento à Polícia Civil. De acordo com Simone, quem autorizou a entrada de Élcio de Queiroz no condomínio do presidente foi Ronnie Lessa, o suspeito de ter feito os disparos.

Agenda

O presidente Jair Bolsonaro visitou em Ceilândia a estudante Alicia Alves Silva, que completou, nesta sexta-feira (1º/11), 10 anos. Os dois haviam se encontrado em solenidade da Força Aérea Brasileira (FAB) em 18 de outubro, quando o chefe do Executivo federal exaltou o trabalho executado no transporte de órgãos pelo país. A jovem Alicia, aos dois anos, recebeu um transplante de coração.

De tarde, Bolsonaro se reuniu com Luiz Eduardo Ramos, Ministro-Chefe da Secretaria de Governo; com o deputado Vitor Hugo (PSL/GO); Roberto Alvim, diretor de Artes Cênicas da Funarte; Marcos Pontes, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; o deputado Silas Câmara (REPUBLICANOS/AM). Por último, Bolsonaro recebeu os advogados Admar Gonzaga e Karina Kufa.