Renan Calheiros: 'A democracia não comporta comichões autoritárias e retrocesso'

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil )

O senadorcriticou nesta quinta-feira, 31, a fala do deputado(PSL-SP) em defesa de um "novo AI-5" no caso de radicalização da oposição do governo de seu pai, o presidente"A democracia não comporta comichões autoritárias, retrocessos e enxovalhamento institucional. Os ataques são inconsequentes, não irrelevantes. A democracia se encarrega de punir abusos", escreveu o senador em sua conta no Twitter.Para Renan, "o #AI5 foi a expressão mais aterradora, opressiva e fascista da história. #Ditaduranuncamais", tuitou.